5 مزايا لـ العداد الذكي للكهرباء منها مراقبة الاستهلاك

المواطن - الرياض

أكدت شركة الكهرباء أن العدادات الذكية تتيح منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، وتدريجيًّا ستقدم مميزات متطورة للمشترك في مراقبة الاستهلاك عبر تطبيق الكهرباء.

مزايا العداد الذكي:

وأوضحت الكهرباء، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أن مزايا العداد الذكي تفعل تدريجيًّا منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، ومراقبة الاستهلاك من خلال تطبيق الكهرباء، وكذلك الحصول على معلومات الاستهلاك لتساعد المشترك على ترشيد النمط الاستهلاكي.

وأيضًا، من مزايا العداد الذكي إعادة الخدمة عن بعد في فترة زمنية قصيرة، كما أنه يساهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية.

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