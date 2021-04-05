5 مميزات لخدمات الصم وضعاف السمع عبر منصة أشّر

المواطن - ولاء المطرفي

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أبرز الخدمات في منصة أشّر المطورة لخدمة الصم وضعاف السمع

وأوضحت المنصة أن أشر المطورة هي خدمة موجهة للصم وضعاف السمع، والتي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

مميزات خدمة أشّر

وأشارت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن هناك 5 مميزات يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات أشّر.

سهولة التواصل عبر تقنية (QR Code). تقييم فوري للخدمة. خدمة سريعة في وقت قياسي. متوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية. اعتماد المستفيد على نفسه.

ميدان:

وفي وقت سابق أطلقت الوزارة الإصدار الثاني من منصة ميدان التي تعد أحد المنصات الأمنية المتكاملة لدعم قدرات العمل الأمني تقنيًا وأشرف عليها ونفذها كوادر وطنية من منسوبي وزارة الداخلية، واشتمل الإصدار الثاني للمنصة على (14) إجراءً إلكترونيًا، من بينها قراءة الهوية الرقمية المحمولة، والاستفسارات الأمنية، والتحقق من تصاريح الحج والعمرة، ورفع الحوادث المرورية لأمن الطرق، وهوية رجل الأمن الإلكترونية.

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