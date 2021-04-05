5 نصائح للسيدات لمواجهة متاعب رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة رانيا الشمراني، أن من أحد الأخطاء الشائعة في رمضان وخاصة عند النساء في مجتمعاتنا هو استغراق وقت كبير من يومها في تحضير أصناف مختلفة من الطعام ، وذلك على حساب جهدها ووقتها وعبادتها.

الموازنة بين العمل والبيت:

وأشارت إلى أن الموازنة بين العمل والبيت والعبادة ليس بالأمر السهل والهين، ولكن مع قليل من تنظيم الوقت وعدم المبالغة في تحضير الطعام يمكن للسيدات الاستفادة من الشهر الفضيل في التعبد، وفي نفس الوقت إعطاء الجسم الوقت الكافي للراحة والنوم لتفادي الشعور بالإرهاق الجسدي والمتاعب الصحية.

5 نصائح هامة:

ووجهت 5 نصائح لسيدات المجتمع لتجنب المتاعب الجسدية والشعور بالإرهاق المتواصل وهي:

⁃ المحافظة قدر المستطاع على نظام اليوم العادي في رمضان بالاستيقاظ نهارًا والنوم بالليل، حتى تكون السيدة نشطة في اليوم التالي لأداء المهام والعبادات.

⁃ الحرص على تناول أطعمة خفيفة على الإفطار والسحور مع مراعاة عدم الإسراف والإكثار من المأكولات ذات السعرات الحرارية العالية.

⁃ احتساب العمل في المنزل لخدمة العائلة عند الله، وتحضير الطعام بنية إفطار صائم لاكتساب الأجر والمثوبة فكل ذلك في موازين حسنات الفرد.

⁃ قد يساهم التحضير المسبق لبعض الأطعمة في اختصار بعض الوقت.

⁃ طلب المساعدة ممن هو حول السيدة كلما أحتاجت لذلك.

مراعاة الجوانب الصحية:

وتابعت رانيا أن رمضان شهر الطاعة والعبادة والصوم ليس فقط عن الطعام بل عن كل العادات السيئة بما فيها تلك المرتبطة بالنوم، لذا يجب على الجميع الحرص على مراعاة الجوانب الصحية حتى يتمكن الفرد من أداء عباداته بكل سهولة ويسر، مع الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي لا ترهق المعدة خلال الفترة ما بعد الإفطار وإلى السحور”.

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