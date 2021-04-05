5 وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 5 وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، مشترطة الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

تفاصيل الوظائف

وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي:

• أخصائي أول (وظائف مُتعددة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP)، كما تحتاج الشركة إلى أخصائي (وظائف مُتعددة): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، هندسة الطيران، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

شروط الوظائف:

– معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة

– إجادة اللغة الإنجليزية مع إرفاق درجة (TOEFL أو IELTS أو STEP).

وأوضحت الخطوط السعودية أن التقديم متاح الآن، وذلك من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي أول (وظائف مُتعددة) من هنـا .

2- أخصائي (وظائف مُتعددة) من هنـا .

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