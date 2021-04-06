6 أدوات من المتوقع الإعلان عنها في مؤتمر أبل اليوم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت عملاقة الشركات التكنولوجية أبل (Apple)، مؤخرًا وبشكل مفاجئ، عن مؤتمرها السنوي، فبعد أن كان يتم الإعلان عن الحدث قبل شهور إلا أنه بعد جائحة كورونا، لم تعد هناك حاجة لتنظيم كبير يستغرق وقتًا.

موعد ومكان انطلاق مؤتمر أبل:

ومن المقرر أن يقام مؤتمر أبل اليوم عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة) عبر الإنترنت.

الأدوات التكنولوجية المنتظرة:

1- تحديث نظام iOS

ويعتقد أن الشركة ستطرح اليوم رؤيتها المستقبلية لأنظمة تشغيل iOS التابعة لأجهزة iPhone، وiPad وMac، وساعتها الذكية، وApple TV، إضافة إلى تعزيز أدوات المطورين الخاصة، مع شرح عن كيفية الاستفادة منها لتطوير تطبيقات الصحّة والتعليم والألعاب.

2- آيباد iPad

وتشير التكهنات إلى وصول أجهزة آيباد الجديدة، حيث سيحصل جهاز iPad Pro على تحديث قريبًا، ومن المرجح أن يحصل الجهاز على شاشة ليد (LED) صغيرة للطراز مقاس 12.9 بوصة، تعمل على زيادة السطوع وزيادة عمر البطارية وتقليل احتمالية احتراق الشاشة.

كما أنه سيكون هناك تحديث للمعالج أيضًا، وهو A14X حيث سيستخدم نفس التقنية التي تشكل أساس شريحة M1 الموجودة في أجهزة Mac الحديثة.

وسيحصل iPad mini على تحديث هو الآخر تضمن وجود شاشة مقاسها 8.4 بوصات، وهي أكبر من شاشة 7.9 بوصات التي يستخدمها جهاز 2019، كما سيستخدم الجهاز معالج أبل الشهير A13 Bionic كأجهزة آيفون 11.

3- سماعات Airpods

قال بعض خبراء التكنولوجيا والمهتمين بأخبار مؤتمر أبل: إنه من المحتمل أن تكشف الشركة عن سماعات Airpods جديدة، لكن الأمر ليس بالمؤكّد؛ بسبب طرح الشركة سماعات إيربودز ماكس منذ مدّة قصيرة.

4- أداة التعقب AirTags

يمكن أن يكون هذا هو الحدث الذي تطلق فيه أبل أخيرًا أداة التعقب AirTags للعالم بعد طول انتظار، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا ميزة Find My، والتي تساعد في إيجاد أجهزة أبل المفقودة، والآن أضافت لها ميزة إيجاد الأدوات الخارجية، أي خارج منتجات أبل، وهو ما قد يشير إلى ربط الميزة بأداة تعقب أبل التي تستخدم البلوتوث.

وهذه الأداة عبارة عن جهاز يتم وضعه في أكثر الأدوات التي تضيع من أصحابها مثل أجهزة التحكم في التلفزيون أو مفاتيح السيارة وغيرها من الأدوات، وعند ضياعها منك سيرسل الهاتف عن طريق البلوتوث إشارة إلى AirTags بحيث تستطيع إيجادها.

5- iMac و Macbook جديدان

ويُرجّح آخرون إمكانية طرح الشركة جهاز iMac وMacbook جديدان، حيث من المتوقع أن يحصل جهاز آي ماك على تغيير شامل للتصميم هذا العام، وستقدم الشركة طرزًا مُعادًا تصميمها ذات حواف أنحف وأصغر بكثير، ومن المتوقع أن يكون حجم أحد أجهزة آي ماك الجديدة من 23 إلى 24 بوصة.

6- منتجات أخرى

ومن المرجّح أن تُطلق أبل جهاز Apple TV محدّثًا بمعالج جديد وجهاز تحكم عن بعد محسن، مع سعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت، وربما 256 جيجا بايت، وقد تطرح أيضًا Apple Pencil في مؤتمر أبل اليوم.

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