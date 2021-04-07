7 صفقات يحتاجها النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عن الصفقات التي يحتاجها العالمي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

صفقات يحتاجها النصر في الموسم المقبل

وقال هاشم سرور: “نقص النصر في الموسم المقبل.. مهاجم خلف حمدالله، طرف أيمن مميز جدًا، طرف أيسر مميز جدًا، والأوزبكي، بجانب الإبقاء على بيتي مارتينيز كلاعب طرف أو صانع لعب أو وسط يسار أو لاعب حر، وقلب دفاع مميز جدًا”.

وتابع نجم العالمي السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أما الخانة السابعة تدرس بحسب حاجة المركز والفريق، في حال ذهبت الاختيارات لمراكز أخرى سنعود للمستويات المتأرجحة”.

العالمي في آسيا

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالتعادل بدون أهداف ضد فريق الوحدات الأردني.

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2021، ويطمح الأصفر لمصالحة جماهيره وخطف الثلاث نقاط.

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