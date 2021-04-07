7 وفيات و5 إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة القصيم القديم

المواطن - المدينة المنورة

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث مروري على طريق المدينة- القصيم القديم.

3 مركبات:

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة 22:05 من مساء اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بوقوع حادث في طريق المدينة- القصيم القديم بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية.

تفاصيل الحادث:

وأضاف السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود 12 حالة، حيث توفي طفلان وامرأتان و3 رجال، وأصيب طفل واحد وامرأتان بإصابات خطيرة، فيما كانت الإصابات بسيطة لرجلين رفضا النقل، وتم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

كما تم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، وتوجيه النقل غير الإسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفاة.

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