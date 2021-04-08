8 تطبيقات احتيالية على غوغل بلاي يجب حذفها فورًا

المواطن - متابعة

اكتشف باحثو الأمن السيبراني ثمانية تطبيقات احتيالية تسرق بيانات المستخدمين وأموالهم، وأكدوا على ضرورة حذفها على الفور.

البرامج الضارة:

ومع ما مجموعه 700 ألف عملية تثبيت، تم طرح البرامج الضارة كخلفيات للشاشة وأغطية لوحة مفاتيح ومحرري صور وتطبيقات أخرى متعلقة بالكاميرا، وفقًا لما ذكره موقع RT.

إزالتها من غوغل بلاي:

وأعلنت شركة McAfee العملاقة للأمن السيبراني، في مدونة يوم الاثنين الماضي، أن التطبيقات مدرجة في متجر “غوغل بلاي” في شبه الجزيرة العربية وجنوب غرب آسيا، ولحسن الحظ، قامت “غوغل” بإزالتها من المتجر بعد تلقي تقارير من McAfee.

التطبيقات الاحتيالية:

وقال الباحثان سانغ ريول ريو وشانان باك: شقت موجة جديدة من التطبيقات الاحتيالية طريقها إلى متجر غوغل بلاي (Google Play). وتخطف البرامج الضارة المضمنة في هذه التطبيقات الاحتيالية إشعارات الرسائل القصيرة ثم تقوم بعمليات شراء غير مصرح بها.

تجاوز حراس غوغل:

وتخضع التطبيقات لعملية مراجعة قبل السماح لها بالدخول إلى متجر “غوغل بلاي”، لكن المحتالين وجدوا طريقة سهلة للتغلب على ذلك، ولتجاوز حراس غوغل، تم تقديم التطبيقات في البداية كتطبيقات “نظيفة” قبل إضافة الشيفرة الضارة من خلال سلسلة من التحديثات.

عمليات شراء ببطاقات الضحية:

ويقوم المهاجمون بعد ذلك بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة ائتمان الضحية، ما يجعل عملية الشراء كبيرة.

وتعمل شركة McAfee على استدعاء البرامج الضارة Android / Etinu، وعلى الرغم من إزالتها من متجر “غوغل بلاي”، فمن الممكن أن تظل التطبيقات موجودة على هاتفك.

تأكد من حذفها:

وإذا كان أي مما يلي كامنًا في مكتبة التطبيقات الخاصة بك، فتأكد من حذفها:

‏- com.studio.keypaper2021

‏- com.pip.editor.camera

‏- org.my.f Favorites.up.keypaper

‏- com.super.color.hairdryer

‏- com.ce1ab3.app.photo.editor

‏- com.hit.camera.pip

‏- com.daynight.keyboard.wallpaper

‏- com.super.star.ringtones

مراقبة الأذونات:

ونصحت الشركة الأمريكية مستخدمي متجر “غوغل بلاي” بمراقبة الأذونات التي تطلبها التطبيقات عند تنزيلها.

الانتباه والحذر:

وكتب الباحثون: من المهم الانتباه إلى التطبيقات التي تطلب أذونات متعلقة بالرسائل القصيرة SMS وأذونات مستمع الإشعارات، وببساطة لن تطلب تطبيقات الصور والخلفيات هذه الأذونات لأنها ليست ضرورية لتشغيلها، وإذا بدا الطلب مريبًا، فلا تسمح به.

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