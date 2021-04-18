917 ألف طن دقيق وخبز هدر غذائي في السعودية سنويًّا

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، حملة موسعة للحد من الهدر والفقد الغذائي تحت شعار “النقص ولا الزود”، شاركت وتفاعلت معها أكثر من 40 جهة حكومية وغير حكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

هدر كبير:

وكشفت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس السبت، أن كمية الهدر الغذائي سنويًّا في السعودية بلغ نحو (4.066.000) طن، وهو رقم كبير جدًّا يؤكد الحاجة الملحة لضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة حول كيفية إعادة استخدام الأغذية وتدويرها في المملكة.

917 ألف طن دقيق وخبز:

ولفتت إلى أن هناك 917 ألف طن دقيق وخبز ضمن الفقد والهدر في المملكة سنويًّا، مشددةً على أن الحل عند المواطن والمقيم بالنقص وليس الزيادة في الطعام.

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