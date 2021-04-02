محمد بن سلمان يرسي ركائز الاقتصاد السعودي في 90 يومًا عبر 11 مبادرة ومشروعًا

المواطن - الرياض

جاء ‏إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 11 مبادرة ومشروعًا خلال 90 يومًا منذ بداية عام 2021؛ ليؤكد أن المملكة ماضية في مسيرتها التنموية التاريخية التحوّلية، في جميع القطاعات وجميع للمناطق، وفق مستهدفات رؤية 2030، خاصةً وأن جميع المبادرات والمشروعات هي ركائز لاقتصاد قوي مزدهر، يبعث الأمل ويبث التفاؤل، ويعود على أبناء الوطن وبناته بالنفع والفائدة، وينعكس على المواطن بالخير لأنه الذي يعد محور التنمية وهدفها.

برنامج شريك:

ويعتبر برنامج شريك هو أحدث برامج السعودية التي دشنها ولي العهد ليؤكد عزم المملكة على تبوُّء مكانة عالمية أكبر على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والمضي قدمًا نحو التطوير وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي هي خريطة طريق لمستقبل أفضل، لمن يعيش في وطننا الطموح، حيث يعني البرنامج بدفع عجلة الإنجاز للأمام، من خلال تحفيز أكثر من 100 شركة محلية لديها فرصة بأن تتحول إلى شركة عالمية رائدة، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي إلى 65%، ما يعزز من نجاح الرؤية وتحقيق مستهدفاتها.

كما أن الاستثمارات الكبيرة التي تتيحها مبادرة “شريك” تمكن من تعزيز المحتوى المحلي بشموله، وبالعلاقات المتصلة بين سلاسل الإمداد المحلية، بدءًا من مراحل اكتشاف المواد الخام وتعدينها وإنتاجها، مرورًا بالصناعات التحويلية، حتى مراحل التسويق وخدمات ما بعد البيع، وما يتعلق بذلك كله من خدمات لوجستية ونقل، وهو ما يعزز من النهضة الصناعية والازدهار الاقتصادي في المملكة، ويعود بالخير على رخاء المواطن.

صنع في السعودية:

وقبلها كان الإعلان عن برنامج “صنع في السعودية” الذي عكس تطلعات القيادة تجاه التنمية الصناعية، وتعزيز الولاء للمنتج الوطني، من خلال تنمية المحتوى المحلي، والتوسع في التوطين، وتنمية الصادرات، وتنويع الاستثمارات، ليقطف ثماره المواطن من خلال زيادة فرص العمل، والرفاهية والازدهار والمستقبل الأكثر إشراقًا.

السعودية الخضراء:

وكذلك مبادرة “السعودية الخضراء” ستكون ذات أثر إيجابي كبير على تحسين الصحة العامة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، حيث ستسهم زراعة 10 مليارات شجرة في تحسين البيئة بصفة عامة، من خلال إعادة إحياء 40 مليون هكتار، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وهذا له أثره في تنقية الهواء من الملوثات والغبار، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة، وزيادة هطول الأمطار، ودعم السياحة البيئية، وخلق مزيد من فرص العمل لأفراد المجتمع.

ويعني زراعة 10 مليارات شجرة ضمن المبادرة، زيادة المساحة المغطاة بالأشجار في المملكة إلى 12 ضعفًا، وإسهام المملكة بأكثر من 4% من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، وهو تأكيد للمكانة المتقدمة التي تحظى بها المملكة، والدور العالمي الذي تلعبه في جهود مكافحة التغيُّر المناخي.

الشرق الأوسط الأخضر:

وبالتزامن معها جاء الإعلان عن مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي تأتي انطلاقًا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالًا لجهودها في حماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، وهي تؤكد رغبة المملكة الجادّة في مواجهة التحديات البيئية، وترسم توجهها في قيادة الحقبة الخضراء القادمة، وقيادة المنطقة لحماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموح، لتحقيق المستهدفات العالمية.

تطوير التشريعات المتخصصة:

أما تطوير منظومة التشريعات المتخصصة الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيؤكد تصميم القيادة على تطوير النظام القضائي، وما يستلزمه ذلك من أنظمة وتشريعات، تيسر على المواطنين سبل التقاضي، وتحفظ الحقوق، وتحقق الأمان الاجتماعي للأسر، وتعزز مكانة المرأة السعودية وتمكينها في المجتمع.

ذا لاين وكورال بلوم:

بالنسبة إلى المشروعات المعمارية الذكية والتي تأتي بشكل جعل أنظار العالم تتجه إلى السعودية، فكانت مدينة المستقبل الرائدة “ذا لاين” في نيوم، والتي تعد أول مدينة من نوعها في العالم، وتضمن وصول المملكة لمكانة عالمية متقدمة، وتؤكد الريادة السعودية على صعيد تكنولوجيا المجتمعات الإدراكية، المعززة بالذكاء الاصطناعي، الخالية من أي مظهر من مظاهر التلوث.

وأيضًا مشروع “كورال بلوم البحر الأحمر” الذي تم إطلاقه بما يمتلكه من إمكانيات طبيعية كرابع أكبر حيد بحري في العالم للشعب المرجانية الكثيفة والحيوانات المهددة بالانقراض، وبما يضاف إليه من إنشاءات تراعي تصاميمها مفاهيم الحداثة والشروط البيئية، سيضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، برؤيته المبتكرة التي تتماهى مع طبيعته البكر، كأكثر مشروعات السياحة المتجددة طموحًا في العالم.

السودة للتطوير في عسير:

وضمن المشروعات كذلك إطلاق شركة السودة للتطوير في عسير باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال، يشكل قاطرة للتنمية في المنطقة تنشطها سياحيًّا وتنمويًّا، وتوفر 8 آلاف فرصة عمل لأبنائها، وتجعل منها وجهة سياحية جبلية عالمية فاخرة، تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد، وطبيعتها الساحرة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة.

ولم تهمل رؤية ولي العهد تطوير الرياض بل وضع لها رؤية لتصبح واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، ومن أكبر أربعين اقتصادًا عالميًّا كمدينة، سيضعها على خريطة المدن العالمية الكبرى، ويجعلها إحدى أهم الوجهات الاقتصادية، وهو ما يمنح الرياض ممكّنات لخلق وظائف، وتحقيق نمو اقتصادي كبير، وزيادة الاستثمارات وخلق عديد من الفرص أمام المواطنين.

صندوق الاستثمارات العامة:

وخلال الـ90 يومًا الماضية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إستراتيجيته التي تستهدف الوصول بأصوله إلى 4 تريليونات ريال، بنهاية 2025، وضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد الوطني، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، خطوة استثنائية تعزز من مصداقية مستهدفات رؤية 2030 بشان التنمية الاقتصادية في المملكة، والثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، كاقتصاد ناهض وحيوي.

قمران صناعيان:

وكذلك تم إطلاق قمرين صناعيين جديدين؛ فرفع عدد الأقمار الصناعية السعودية في الفضاء إلى 17 قمرًا، ووضع المملكة في صدارة الدول العربية، وعزز ريادتها فضائيًّا.

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