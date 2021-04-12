CNN: هذه الأفعوانية في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

المواطن- متابعة

قالت شبكة CNN الأمريكية إن الأفعوانية الجديدة قيد الإنشاء في السعودية يمكن أن تصنع التاريخ، موضحة أنها ستكون عامل الجذب الرئيسي في منتزه 6 فلاجز القدية، والذي من المقرر افتتاحه في المملكة خارج العاصمة الرياض عام 2023.

أرقام جينيس القياسية عن الأفعوانيات

وتابع التقرير: وفقًا لموسوعة جينيس القياسية، فإن أسرع أفعوانية على هذا الكوكب تصل سرعتها إلى 293 كم في الساعة، ويمتد طولها إلى مسافة 2.4 كم، أما الأفعوانية التي تحتوي على أكبر عدد من التقلبات، أي تلك التي تقلبك رأسًا على عقب يصل عددها إلى 14 مرة، أما أقدم أفعوانية لا تزال قيد التشغيل فقد بنيت عام 1912.

ووصف مراسل شبكة CNN، كريس جيمس، أفعوانية الصقر في السعودية بأنها يمكن أن تصنع التاريخ، حيث من المقرر أن تحطم الأرقام القياسية للأفعوانيات المذكورة أعلاه من حيث السرعة والطول والارتفاع.

مواصفات الأفعوانية السعودية

وسيمتد مسار الأفعوانية إلى 4 كم، وباستخدام تسارع المحرك المغناطيسي سيجرب الركاب الإحساس بالقفز من على جرف عمودي في وادٍ عمقه 525 قدمًا محققين سرعات غير مسبوقة تصل إلى 250 كم في الساعة.

وأضاف التقرير: تستوعب رحلة الصقر ما يصل إلى 20 راكبًا في رحلة مدتها 3 دقائق، ما يوفر مناظر بانورامية من على ما سيكون أطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم.

وتُبنى هذه الأفعوانية من قِبل شركة intamin والتي سبق وأن بنت أطول أفعوانية في العالم مصنوعة من الفولاذ وهي كينغدا كا الموجودة في منتجع 6 فلاجز في نيوجيرسي.

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