GSA تبدأ بث مباريات دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تبدأ شركة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، في بث مباريات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 عبر منصة GSA Live.

دوري أبطال آسيا على GSA

ولفتت الشركة في بيان إلى أنه سيكون بإمكان كافة المواطنين والمقيمين في السعودية مشاهدة كافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر الأجهزة الذكية بنظامي أبل IOS والأندرويد بمختلف الأجهزة التابعة لهما.

ويتوجب على مستخدمي نظام IOS للأيفون والآيباد تثبيت الإصدار 11.0 وما بعده، فيما يجب على مستخدمي جهاز Apple TV أن يكون على إصدار 9.2، أما مستخدمي Andriod Mobile & Tablet، ونظام الأندرويد TV عليهم تثبيت الإصدارات المتوافقة.

وتعمل منصة GSA Live على 16 متصفحًا في مختلف الأنظمة الخاصة بـ”جوجل”، والعديد من المتصفحات الخاصة بالأنظمة الحديثة للأجهزة الذكية، ما يسهل على الجمهور متابعة مباريات دوري أبطال 2021.

وكانت شركة الرياضة السعودية قد حصلت على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2024 داخل نطاق السعودية.

انطلاق مرحلة المجموعات اليوم

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، مساء اليوم الأربعاء بنظام التجمع، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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