The Ultimates بطل الدوري السعودي الإلكتروني Dota 2

المواطن - الرياض

تألق نادي The Ultimates بشكل لافت خلال منافسات الدوري السعودي الإلكتروني لبطولة Dota 2، والتي انتهت بتتويجه بعد حصوله على 19 نقطة.

The Ultimates بطل الدوري السعودي الإلكتروني:

ونظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع شركة stc بطولة الدوري السعودي الإلكتروني، بجوائز تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي وامتدت لمدة 5 أيام وأقيمت في 7 جولات كل جولة بها 4 مباريات.

وحصد The Ultimates على لقب الدوري السعودي الإلكتروني لـDota 2، بفارق ثلاث نقاط عن المركز الثاني نادي Falcons Esports وأربع نقاط عن المركز الثالث نادي 01 Esports بطل النسخة السابقة.

وحصل نجم نادي The Ultimates، عبدالرحمن باحبيشي المعروف بـ Habbu على أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي الإلكتروني نظير أدائه المبهر في البطولة وتمكين ناديه من الفوز باللقب.

وعلق لاعب نادي the Ultimates الفائز باللقب، نوفل صبغه، قائلًا: “الشعور كان متوقعًا حقيقةً، ولم نتفاجأ بالنتيجة الحمد لله. ابتدأنا تدريباتنا بعد نهاية الموسم الماضي مباشرة، وتعبنا وكرسنا للبطولة الكثير من الوقت، والحمد لله شعور مفرح ومتوقع”.

الفوزان سعيد بمستوى Dota 2

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تركي الفوزان، بأن الاتحاد سعيد بمخرجات بطولة Dota 2، وقال: “ما شاهدتموه ليس وليد الصدفة إنما هو أثر عمل أعضاء الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومن هم تحت مظلته من أندية ولاعبين وإداريين ومنظمين فهذه الأعمال إتقانها يثمر في بيئة الممارسين للرياضات الإلكترونية”.

وتابع: “ونأمل أن يكون هذا الإنجاز والأداء المبهر ينعكس إيجابًا في أداء لاعبين المملكة ويحقق لهم الوصول إلى المنصات العالمية في جميع الرياضات الإلكترونية، ووعدهم بأن تكون المملكة في مقدمة الدول في الرياضات الإلكترونية وأن يفخر جمهورنا في مستقبل الأيام بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية”.

وأضاف: “هذا وقد أعجب اللاعبين الحاضرين بالمسرح والاستعدادات المصاحبة له الذي أقيمت عليه البطولة وكذلك جمهورنا العزيز حينما رأوه عن طريق البث المباشر للبطولة في على قنوات الدوري، فقد استغرق بناء المسرح ثلاثة أيام متواصلة على مدار الساعة وعدد شاشات العرض في المسرح أكثر من 15 شاشة ذكية”.

ومن المقرر أن تستكمل الرياضة الإلكترونية الثانية في الدوري السعودي الإلكتروني، حيث ستنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 إبريل بطولة CS: GO وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وحامل لقبها في الموسم السابق هو نادي 01 Esports.

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