آبل تعلن عن تحديث جديد لنظام iOS 

المواطن- متابعة

قالت شركة آبل إنها تعتزم إطلاق تحديث جديد لنظام iOS، يحمل معه العديد من الميزات العملية لهواتف آيفون والتي تشمل خدمات AirTag و Find Locator.

مزايا تحديث جديد لنظام iOS

وسيتيح تحديث iOS 14.6 للمستخدم حاليًا اعتماد عنوان بريده الإلكتروني بدلًا من استعمال رقم الهاتف وذلك عند استخدام ميزة العثور على الجهاز المفقود.

ومن الميزات المهمة التي حملها التحديث الجديد هي ميزة Apple Card Family التي تسمح بمشاركة بطاقة ائتمان آبل مع 5 أشخاص في مجموعة Family Sharing الخاصة بالمستخدم، أي أن أفراد العائلة بات بإمكانهم مشاركة بطاقة مصرفية مشتركة عبر خدمات مدفوعات آبل الإلكترونية.

كما بات بإمكان مستخدمي هواتف آيفون فك قفل شاشة هواتفهم بعد عملية إعادة الإقلاع بالاعتماد على الأوامر الصوتية.

وعالج التحديث الجديد العديد من المشكلات التي واجهتها بعض نماذج هواتف آيفون سابقًا مثل مشكلة بطء الأداء أثناء فتح الهاتف ومشكلة عدم ظهور خيارات حظر المكالمات في قوائم الإعدادات.

ومع ظهور iOS 14.6 اختفت مشكلات إلغاء فك قفل هاتف آيفون بالاعتماد على ساعات iOS 14.6، كما اختفت المشكلات التي كانت تتسبب بتشفير وعدم ظهور الكلمات في قوائم التذكير في هذه الهواتف.

كما أنه مع هذا التحديث عولجت المشكلات التي كانت تظهر في بعض هواتف آيفون عند استخدام تقنيات البلوتوث.

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