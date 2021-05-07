أئمة المسجد الحرام يؤدون صلاة الميت على الشيخ عبدالرحمن العجلان

المواطن - الرياض

أدى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صلاة الميت على فقيد المسجد الحرام معالي الشيخ عبدالرحمن العجلان.

وأدى الصلاة مع الشيخ السديس، أصحاب المعالي والفضيلة كبار العلماء وأئمة ومدرسو الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد، والشيخ سعد الشثري، والشيخ عبدالله المنيع، والشيخ سعود الشريم، والشيخ فيصل غزاوي.

إرث الشيخ عبدالرحمن العجلان العلمي

ويذكر أن الشيخ عبدالرحمن العجلان له من الإرث العلمي والعملي الكثير فقد كان قاضيًا ورئيسًا للقضاء ومعلمًا في مدارس عدة وفي الحرمين الشريفين أمضى معلمًا في المسجد الحرام منذ عام ١٤١٠هـ وحتى قبل وفاته رحمه الله.

ومن أشهر دروسه رحمه الله (تفسير ابن كثير، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، سبل السلام شرح بلوغ المرام، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الروض المربع، السلسبيل، الكافي في الفقه الحنبلي، عدة الباحث في الفرائض، الرحبية، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، الرحيق المختوم في السيرة النبوية الشريفة).

عطاء متواصل

ولم تمنع شدة المرض المرحوم من مواصلة دروسه عن بعد خلال جائحة كورونا، وكانت دروسه تُغطي أيام الأسبوع السبعة في جنبات البيت العتيق خلال 35 عامًا لا تتوقف دروسه حتى في أيام الأعياد والإجازات، ولم يتوقف إلا لعوارض مرضية ثم يعود.

يذكر أن الفقيد هو رئيس محاكم القصيم سابقًا، والمدرس في الحرم المكي لمدة تجاوزت 35 سنة وقد وافته المنية عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

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