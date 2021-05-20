أبرز أرقام حمدالله والبركاوي في الدور الثاني

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدلله وكريم البركاوي مستوى مميزًا مع النصر والرائد ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله والبركاوي يتألقان

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 7 مباريات مع النصر في الدور الثاني، ونجح في تسجيل 6 أهداف، حيث أحرز هدفًا أمام الفتح، التعاون، الأهلي والعين، بجانب ثنائية ضد الباطن، وغاب عن هز الشباك خلال مواجهتي الشباب والقادسية.

ولعب كريم البركاوي 12 مباراة مع الرائد في الدور الثاني، وأحرز 12 هدفًا، حيث سجل هدفًا أمام الشباب، الهلال، الاتحاد والقادسية، وثنائية ضد أبها والأهلي، وسوبر هاتريك في شباك ضمك، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

النصر ضد الرائد اليوم

ويلعب النصر ضد الرائد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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