أبرز أرقام دوري محمد بن سلمان قبل الختام الليلة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم، حيث تُقام 8 مواجهات في الجولة الـ30 والأخيرة عند الساعة التاسعة مساء.

الهلال البطل والعين يهبط رسميًا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهاية المسابقة، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وستشهد مباراته ضد الفيصلي اليوم تتويجه.

وتشتعل المنافسة على الهبوط حتى الجولة الأخيرة من دوري للمحترفين، حيث تأكد توديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رسميًا، فيما تتصارع 6 فرق على البقاء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز إحصائيات دوري محمد بن سلمان

وشهدت الجولات الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 717 هدفًا، وتم إشهار 972 بطاقة صفراء، و48 بطاقة حمراء، ويُعد الهلال الأقوى دفاعيًا بعدما استقبل 25 هدفًا، يليه فريق الاتحاد حيث اهتزت شباكه 28 مرة.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الأقوى هجوميًا برصيد 65 هدفًا، كما أنه الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال أحداث الشوط الأول بـ29 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن الهلال، ثم الفتح والرائد بـ23 هدفًا لكل منهما.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر إحرازًا للأهداف في الشوط الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 هدفًا، ثم الشباب بـ36 هدفًا، يليه الهلال والاتفاق حيث سجل كل منهما 31 هدفًا.

وعلى الرغم من البداية المخيبة لآمال جماهير النصر، وتلقيه لهزائم متتالية، ما تسبب في إقالة مدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلا أنه انتفض بعد ذلك ويحتل المركز الخامس، فيما عانى الأهلي من تراجع النتائج بعد بداية جيدة، ليتواجد في المركز الثامن.

ولم يظهر العين بالمستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه الأكثر تعرضًا للخسائر برصيد 19 مرة، والأقل فوزًا بـ5 انتصارات، كما أنه استقبل 60 هدفًا خلال 29 مباراة.

على الجانب الآخر، يُعد الوحدة من أكثر الفرق التي خيبت آمال جماهيرها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، فبعد تألقه اللافت الموسم الماضي ومشاركته في الملحق الآسيوي، إلا أنه يُصارع على الهبوط ويحتل المركز قبل الأخير.

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