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أبرز أرقام دوري محمد بن سلمان قبل الختام الليلة
الهلال توج باللقب والعين أول الهابطين

أبرز أرقام دوري محمد بن سلمان قبل الختام الليلة

2021/05/30
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبرز أرقام دوري محمد بن سلمان قبل الختام الليلة لاعبو الهلال - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير ختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم، حيث تُقام 8 مواجهات في الجولة الـ30 والأخيرة عند الساعة التاسعة مساء.

الهلال البطل والعين يهبط رسميًا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهاية المسابقة، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وستشهد مباراته ضد الفيصلي اليوم تتويجه.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتشتعل المنافسة على الهبوط حتى الجولة الأخيرة من دوري للمحترفين، حيث تأكد توديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين رسميًا، فيما تتصارع 6 فرق على البقاء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العين والهبوط إلى الدرجة الاولى
فريق العين – المصدر spl

أبرز إحصائيات دوري محمد بن سلمان

وشهدت الجولات الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 717 هدفًا، وتم إشهار 972 بطاقة صفراء، و48 بطاقة حمراء، ويُعد الهلال الأقوى دفاعيًا بعدما استقبل 25 هدفًا، يليه فريق الاتحاد حيث اهتزت شباكه 28 مرة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الأقوى هجوميًا برصيد 65 هدفًا، كما أنه الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال أحداث الشوط الأول بـ29 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن الهلال، ثم الفتح والرائد بـ23 هدفًا لكل منهما.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر إحرازًا للأهداف في الشوط الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 هدفًا، ثم الشباب بـ36 هدفًا، يليه الهلال والاتفاق حيث سجل كل منهما 31 هدفًا.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وعلى الرغم من البداية المخيبة لآمال جماهير النصر، وتلقيه لهزائم متتالية، ما تسبب في إقالة مدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلا أنه انتفض بعد ذلك ويحتل المركز الخامس، فيما عانى الأهلي من تراجع النتائج بعد بداية جيدة، ليتواجد في المركز الثامن.

الأهلي - دوري محمد بن سلمان
لاعبو الأهلي – المصدر spl

ولم يظهر العين بالمستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه الأكثر تعرضًا للخسائر برصيد 19 مرة، والأقل فوزًا بـ5 انتصارات، كما أنه استقبل 60 هدفًا خلال 29 مباراة.

على الجانب الآخر، يُعد الوحدة من أكثر الفرق التي خيبت آمال جماهيرها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، فبعد تألقه اللافت الموسم الماضي ومشاركته في الملحق الآسيوي، إلا أنه يُصارع على الهبوط ويحتل المركز قبل الأخير.

الوحدة في دوري محمد بن سلمان
لاعبو الوحدة – المصدر spl


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