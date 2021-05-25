أبرز الأسئلة الشائعة بشأن برنامج نطاقات وإجاباتها

المواطن - الرياض

سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الضوء على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن برنامج نطاقات المطور، والذي يأتي بهدف تمكين جميع المنشآت من معرفة نسب التوطين خلال الـ3 سنوات القادمة.

ولفتت الوزارة، عبر إنفوجرافيك لها على موقع تويتر، إلى أن البرنامج يساهم في تقليص عدد مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية لتصبح 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا، واستبدال النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت، وتطوير آلة حاسبة مخصصة للتسهيل على كل منشأة لمعرفة نسب التوطين المطلوبة.

أهداف البرنامج:

وتتضمّن أهداف برنامج نطاقات المطور، تقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد ممتد لـ3 سنوات قادمة، وتحقيق الشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال.

وفيما يلي الأسئلة الشائعة وإجاباتها:

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