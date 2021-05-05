أبرز ما قدمه ماجد النفيعي في ولايته الأولى بالأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاد ماجد النفيعي إلى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مرة أخرى، بعدما نجح في الفوز بالانتخابات التي أُقيمت، مساء الثلاثاء، متفوقًا بفارق كبير على منافسه زياد اليوسف.

النفيعي يحسم انتخابات الأهلي:

وحصل النفيعي على أعلى عدد من أصوات الجمعية العمومية بعد دعم العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل، الذي يملك أكبر عدد من الأصوات، ويتبقى اعتماد المجلس من وزارة الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما حرصت جماهير النادي الأهلي على الاحتفال مع ماجد النفيعي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الإدارة رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ماجد النفيعي عانى من الضغط الجماهيري بالولاية الأولى:

وتقدم الأمير تركي بن محمد بن العبدالله الفيصل باستقالته من رئاسة النادي الأهلي في إبريل عام 2018، وقام رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك، تركي آل الشيخ بتعيين ماجد النفيعي رئيسًا، وعبدالله بترجي نائبًا له.

وقام النفيعي بالتعاقد مع عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2018/ 2019، ومنهم؛ نوح الموسى ومحمد الزبيدي، ودجانيني تافاريس، خوسيه خورادو، باولو دياز وجوزيف دي سوزا.

كما تعاقد مع جهاز فني أجنبي بقيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، بالإضافة إلى تصعيد عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة رئاسته؛ وأصبحوا نجومًا الآن، وفي مقدمتهم؛ عبدالرحمن غريب، عبدالباسط هندي وعبدالله حسون.

وعانى ماجد النفيعي من الضغط الجماهيري طوال فترة رئاسته للنادي الأهلي، ليتقدم باستقالته من منصبه نهاية شهر ديسمبر بعد الخسارة أمام الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووافق تركي آل الشيخ على استقالته آنذاك، بعد الهجوم الجماهيري الكبير الذي تعرض له النفيعي، الذي صرح بأنه رحل بناء على طلب الجماهير، لأنه جاء لتحقيق شيء للفريق ولم ينجح، لتنتهي ولايته الأولى في الأهلي سريعًا.

ويأمل النفيعي في فرض حالة من الاستقرار الإداري والفني خلال الفترة المقبلة، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، بعد خروجه من دوري أبطال آسيا 2021، وتراجع نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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