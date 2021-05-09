أبرز مباريات اليوم الأحد

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مجموعة من مباريات اليوم الأحد المهمة والمثيرة في مجموعة من الدوريات الأوروبية القوية.

أهم مباريات اليوم الأحد

البداية مع الدوري الإنجليزي الذي يشهد اليوم انطلاقة 4 مباريات ضمن مباريات الجولة الـ35، حيث يلعب وولفرهامبتون مع برايتون، أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، ويست هام ضد إيفرتون، آرسنال ضد ويست بروميتش.

وفي الدوري الإسباني تُقام مباراتين وهما فياريال ضد سيلتا فيجو، ريال مدريد ضد إشبيلية.

بينما تُقام 3 مباريات اليوم في الدوري الإيطالي، حيث يلعب بارما مع أتالانتا وروما مع كروتوني ويوفنتوس مع ميلان بقمة منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، حيث تنطلق في العاشرة إلا ربع مساءً.

وتُقام مباراتان بـ الدوري الألماني حيث يلعب كولن مع فرايبورج، ويواجه فرانكفورت فريق ماينز.

7 مباريات الأحد بـ الدوري الفرنسي

ويشهد الدوري الفرنسي اليوم الأحد سبع مباريات، حيث يلعب مارسيليا مع سانت إيتيان ونيس مع ستاد بريست، وستراسبورج مع فريق مونبيليه، وميتز مع نادي نيم أوليمبيك، وسيلعب أنجيه مع نادي ديجون وستاد ريمس مع فريق موناكو وفريق رين مع نادي باريس سان جيرمان.

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