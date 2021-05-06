أبرز 7 أرقام في دور المجموعات بـ آسيا

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، الضوء على أبرز أرقام ومعلومات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي أُقيمت بنظام التجمع في السعودية والإمارات والهند.

غزارة تهديفية

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أنه تم تسجيل 150 هدفاً في 60 مباراة خلال دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا، وكان بيرسبوليس والاستقلال الأعلى تسجيلاً بمجموع 14 هدفًا لكل منهما.

وأضاف: “وعلى الصعيد الفردي تصدر مايكل أولونغا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري ترتيب الهدافين في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمجموع 9 أهداف”.

وتابع: “فاز نادي الاستقلال الإيراني على الأهلي السعودي 5-2، كما فاز الدحيل القطري على الاستقلال 4-3، حيث كانت هاتين المباراتين الأعلى تسجيلاً في دور المجموعات لمنطقة الغرب”.

أبرز إحصائيات أبطال آسيا

ولفت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تراكتور الإيراني نجح في المحافظة على نظافة شباكه طوال 5 مباريات، وكان أقل الفرق تلقياً للأهداف بمجموع 3 أهداف في شباكه.

وبلغ عدد البطاقات الصفراء 206 بطاقة طوال دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، وكان نادي الوحدة الإماراتي الأعلى بمجموع 16 إنذار.

وشهدت مرحلة المجموعات تم تسجيل هدفين فقط عبر تسديدة مباشرة من ركلة حرة، وجاء الهدفين بواسطة سانتي كازورلا لاعب السد في المباراة أمام النصر، ومايكل أولونغا لاعب الدحيل أمام الأهلي.

وتم منح 21 ركلة جزاء خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، تم تسجيل 18 منها، وقد سجل شيخ دياباتي لاعب السد من 3 ركلات جزاء وأهدر واحدة.

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