أبها والاتحاد لا يتعادلان بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى أبها والاتحاد للظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف الثلاث نقاط.

أبها والاتحاد لا يعرفان التعادل

ولعب أبها والاتحاد 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة، حيث نجح الفريق الأبهاوي في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما فاز العميد في مباراتين.

وجاء فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في أول مباراتين جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين عام 2008، فيما نجح أبها في تحقيق الفوز آخر 3 مواجهات، ما يزيد من صعوبة لقاء اليوم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب أبها والاتحاد عند الساعة 7:15 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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