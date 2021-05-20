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أبها والاتحاد لا يتعادلان بـ دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ28

أبها والاتحاد لا يتعادلان بـ دوري محمد بن سلمان

2021/05/20
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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أبها والاتحاد لا يتعادلان بـ دوري محمد بن سلمان جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسعى أبها والاتحاد للظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف الثلاث نقاط.

أبها والاتحاد لا يعرفان التعادل

ولعب أبها والاتحاد 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة، حيث نجح الفريق الأبهاوي في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما فاز العميد في مباراتين.

وجاء فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في أول مباراتين جمعت بينهما في الدوري السعودي للمحترفين عام 2008، فيما نجح أبها في تحقيق الفوز آخر 3 مواجهات، ما يزيد من صعوبة لقاء اليوم.

أبها والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب أبها والاتحاد عند الساعة 7:15 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

الاتحاد
فريق الاتحاد – المصدر spl


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‎تعليق واحد

  1. يسرى عيسى

    بالتوفيق للاتحاد بالتوفيق لحجازى

    ‎رد

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