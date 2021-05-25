أبها يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

الأهلي يتقدم:

وبدأت مباراة أبها ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 39.

وانطلق لوكاس ليما من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية مميزة، لعبها حسين المقهوي برأسية رائعة، وهز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف.

تعادل قاتل لنادي أبها:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 83.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تسجيل هدف التعادل عن طريق معاذ عفانة حيث تلقى تمريرة طويلة مميزة، واستغل تقدم حارس المرمى محمد الربيعي ليهز الشباك، وانتفض لاعبو الراقي بعد الهدف أملًا في التسجيل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده على 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد النادي الأهلي إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

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