أتلتيكو مدريد بطلًا لـ الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميًّا لـ موسم 2020/ 2021، وذلك بعد الفوز على فريق بلد الوليد بثنائية لهدف بالجولة الـ38 والأخيرة من الدوري.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد:

وبدأت المباراة على عكس المتوقع، حيث باغت فريق بلد الوليد، الأتلتيكو ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أوسكار بلانو بالدقيقة الثامنة عشرة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بتأخر الأتلتيكو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن فريق أتلتيكو مدريد من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني أنخل كوريا بالدقيقة السابعة والخمسين.

وفي ظل محاولات فريق بلد الوليد لإضافة الهدف الثاني، تمكن النجم الأوروغوياني لويس سواريز من إحراز الهدف الثاني لفريق الأتلتيكو بالدقيقة الـ68 وذلك بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي بلد الوليد.

ولم يحدث أي جديد في المباراة ليفوز الأتلتيكو بالمباراة، ويتسبب في هبوط فريق بلد الوليد لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

الأتلتيكو يحقق اللقب الـ11 ويُفسد مخططات رونالدو:

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أتلتيكو مدريد 86 نقطة في الصدارة، ومحققًا اللقب للمرة الـ11 بتاريخه، وبفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن الظاهرة رونالدو مالك نادي بلد الوليد كان وعد لاعبيه بمنح كل فرد منهم 150 ألف دولار أمريكي كمكافأة في حال الفوز على الأتلتيكو والبقاء في الدوري الإسباني، لكن الأتلتيكو دمر مخططات فريق بلد الوليد والظاهرة البرازيلية رونالدو.

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