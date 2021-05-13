أتلتيكو مدريد ينفرد بـ صدارة الدوري الإسباني بمعاناة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد في الانفراد بـ صدارة الدوري الإسباني بصعوبة بالغة، وذلك بعد الفوز على نادي ريال سوسيداد بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد:

وكان الشوط الأول شهد هجومًا متواصلًا من قبل فريق الأتلتيكو، الذي سعى بكل قوة لإحراز الهدف الأول حيث تمكن اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو من إحراز الهدف الأول للأتلتيكو بالدقيقة الـ17 بطريقة جميلة.

وواصل الأتلتيكو ضغطه بقوة، وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا من إحراز الهدف الثاني لفريق الأتلتيكو بالدقيقة الثامنة والعشرين.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول، لتنتهي بتقدم أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد بثنائية مقابل لاشيء.

وبالشوط الثاني، تراجع أداء نادي الأتلتيكو، مما أعطى الفرصة لفريق ريال سوسيداد للبحث عن تقليص الفارق، وإحراز الهدف الأول.

وبعد محاولات عديدة، تمكن اللاعب إيغور زوبيلديا من إحراز الهدف الوحيد لفريق ريال سوسيداد، بالدقيقة الثالثة والثمانين.

الأتلتيكو ينفرد بالصدارة عن برشلونة والريال:

ونجح الأتلتيكو في اقتناص فوز صعب على حساب ريال سوسيداد، حيث أصبح رصيد الأتلتيكو بعد الفوز 80 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 56 نقطة في المركز الخامس.

ويتواجد نادي برشلونة ثانيًا برصيد 76 نقطة، بعد التعادل مع ليفانتي، بينما يتواجد ريال مدريد ثالثًا برصيد 75 نقطة، ولا يزال أمامه فرصة للصعود إلى الوصافة.

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