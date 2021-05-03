أجواء روحانية في صلاة التهجد لليلة 21 رمضان في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أم الشيخ عبدالله الجهني المصلين في صلاة التهجد ليلة 21 رمضان في المسجد الحرام.

أجواء روحانية:

وحرص المصلون على صلاة التهجد في أجواء روحانية في رحاب المسجد الحرام في أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، مطبقين شروط التباعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

موعد صلاة التهجد:

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن صلاة التهجد ستقام في الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان لمن صدرت لهم التصاريح.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أكد في وقت سابق أن الرئاسة رفعت استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد لمن صدرت لهم التصاريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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