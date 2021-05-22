أجويرو قريب من برشلونة

المواطن - محمد سمعه

نجح المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في التوصل لاتفاق للانضمام لفريق برشلونة الإسباني في صيف العام الحالي.

وكان مانشستر سيتي أعلن رحيل أجويرو مؤخرًا بعد 10 سنوات قضاها في النادي الإنجليزي.

وأكد الصحفي الإيطالي المخضرم فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” أن أجويرو سيزامل مواطنه ليونيل ميسي في البارشاحتى صيف عام 2023.

مكافأة خاصة من برشلونة لـ أجويرو بهذه الحالة:

وأشار رومانو إلى أن أجويرو سيحصل على مكافأة خاصة من برشلونة، في حال تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، كان استبعد انضمام أجويرو لصفوف فريق مانشستر يونايتد بعد رحيله عن الجار، فريق مانشستر سيتي.

البارشا سيُجري مجموعة من التعديلات:

يذكر أن فريق البارشا بصدد إجراء تغييرات في صفوف الفريق الكروي الأول، بعد توديع سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

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