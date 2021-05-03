أحمد الصويان خبير تكنولوجيا المعلومات محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية

المواطن - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

مسيرة حافلة:

أحمد الصويان عمل وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير منذ 2017، وهو عضو مجلس إدارة كل من “الهيئة السعودية للملكية الفكرية” منذ 2018، والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا “تبادل” منذ 2017، و”مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” منذ 2017، و”هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” منذ 2017.

وشغل الصويان عدة مناصب في شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” وهي: نائب الرئيس لتطوير وتخطيط التطبيقات خلال 2015، مدير عام تطبيقات إدارة العملاء بين 2014 و2015، مدير نظم دعم الشبكات والتكامل بين 2012 و2014، المدير التنفيذي للوساطة والشحن بين 2008 و2012، مدير برنامج بين 2007 و2008، ومحلل نظم رئيسي بين 2005 و2007.

كما كان الصويان مسؤولًا عن التخطيط الاستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات في “صندوق التنمية الصناعية السعودي” بين 2015 و2017، ومهندسًا للحواسيب لدى شركة “ABB” السعودية خلال 2003.

وحصل أحمد الصويان على ماجستير في إدارة الأعمال اختصاص تمويل عام 2010 من جامعة الأمير سلطان، وبكالوريوس في علوم الحاسب عام 2004 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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