أحمد بن فهد بن سلمان يتقدم المصلين على فيصل الشهيل

المواطن - الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

نائب أمير المنطقة الشرقية

فيصل الشهيل عصر اليوم بمقبرة الدمام صلاة الميت على

، بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وعدد من المسؤولين والأعيان بالمنطقة وجمع من المصلين.