أخبار سارة بانتظار الاتحاديين

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي والناقد عدنان جستنيه عن بعض الأخبار السارة التي ستُعلن لجماهير نادي الاتحاد عقب مواجهة النصر الأحد المقبل، بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد الأخبار السارة لـ جماهير الاتحاد:

وغرد جستنيه قائلًا: “أخبار سارة جدًّا لجماهير العميد الوفية والمخلصة، وللاعبين أيضًا، سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة النصر، يوم الأحد المقبل، في آخر مباراة للنمور ضد العالمي، أو بعدها بأيام، وذلك عن طريق رئيس النادي أنمار الحائلي، أو من خلال المركز الإعلامي للنادي”.

كاريلي يُرحب بالبقاء:

يذكر أن برنامج “الدوري مع وليد” كان ذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي رحب بتجديد العقد مع نادي الاتحاد، مضيفًا إلى أن الأمور سوف تُحسم وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن العميد كان حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق العين بهدف دون رد، ليضمن أبناء المدرب كاريلي التواجد بـ دوري أبطال آسيا في العام المقبل.

وكان كاريلي سبق له وأن ألمح خلال تصريحات تلفزيونية إلى أنه قد يُغادر العميد وينتقل لتدريب نادٍ برازيلي، بعد الفوز على أبها بالجولة الـ28.

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