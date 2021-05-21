أخذ اللقاح وأصيب بـ كورونا فهل يدخل الحجر الصحي؟

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار بشأن خضوع مصاب كورونا للحجر الصحي بعد أخذ اللقاح.

اللقاح والحجر:

وسأل مواطن الصحة 937 على موقع تويتر “هل صحيح أن من تلقي اللقاح وأصيب بالفيروس ليس عليه الحجر الصحي؟” لتجيب الوزارة: بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة؛ لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1136) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (980) حالة، كما تم تسجيل (10) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (438705) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (422706) حالات.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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