أخرج زكاتك من بيتك في عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة أمير عسير، مساء اليوم الاثنين وجبة الإفطار الرمضاني المعدة لمنسوبي دار التربية الاجتماعية والمؤسسة النموذجية بمقر الدار بمدينة أبها، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هادي الشهراني وأعضاء الحملة.

أهداف الحملة:

واستمع الأمير تركي بن طلال إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعتبر نموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه أمير عسير خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة لدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن أعضاء الحملة لسمو أمير منطقة عسير حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

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