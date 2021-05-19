أخطاء دفاع الأهلي تُهدي الهلال هدفين

المواطن - محمد سمعه

استغل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، خطأين دفاعيين من مدافعي الأهلي ليُحرز هدفين في شباك الراقي خلال 8 دقائق من عمر الشوط الأول بين الفريقين.

معتز هوساوي يُكلف الأهلي هدفين !

وكان جوميز استغل تمريرة قاتلة من اللاعب معتز هوساوي مدافع الأهلي لينفرد بمرمى العويس ويسدد الكرة من فوقه لترتد له ويسددها برأسه بالدقيقة الـ32.

ومن تمريرة أخرى خاطئة للمدافع محمد آل فتيل، انفرد جوميز بالمرمى ومرر الكرة لـ سيباستيان جيوفنكو، التي مررها إلى سالم الدوسري، ليسددها في الشباك الخالية لكن معتز هوساوي أخرج الكرة بيده ليُطرد على الفور من الحكم البولندي مارتشينياك.

جوميز يسجل هدفين في 8 دقائق:

وتمكن جوميز من تسجيل ثالث أهداف الهلال بالدقيقة الـ40 من ركلة جزاء احتُسبت بعد طرد معتز هوساوي.

وكان النجم سالم الدوسري سجل الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الـ15.

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