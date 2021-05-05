أداء يقيس رضا ضيوف الحرمين عن أكثر من 42 خدمة

المواطن - الرياض

استمرارًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق راحة ضيوف الرحمن، فقد بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم ضمن رحلة أداء العمرة، وذلك بقياس رضاهم عن أكثر من 42 خدمة مقدمة لهم من 11 جهة حكومية عبر 9 مراحل.

آلية القياس:

واعتمد المركز في قياسه لجودة الخدمات الحكومية، على أداتي (المستفيد الخفي) و(الاستبيانات الهاتفية)، حيث ينفّذ “المستفيد الخفي”، الذين يتجاوز عددهم (110) مستفيدين خفيين، زيارات سرية لتقييم كافة مراحل أداء مناسك العمرة.

فيما أُجريت الاستبيانات الهاتفية مقدمة من وزارة الحج والعمرة لمستخدمي تطبيق “اعتمرنا” و”توكلنا” شملت المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأوضح المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في مركز “أداء”، سعد المقرن، أن رحلة أداء العمرة تُعد من أهم الرحلات التي يقيسها المركز، والتي بدأت منذ عام 1439هـ وحتى الآن، ويهدف المركز من خلالها إلى قياس رضا المعتمرين وزائري بيت الله الحرام والمسجد النبوي عن مراكز الخدمة والخدمات المقدمة.

25 موقعًا:

وبيَّن المقرن بأن قياس رحلة العمرة لهذا العام شمل 25 موقعًا، منها مواقع القدوم والمغادرة جوًا، وخدمات التنقل عن طريق القطار، إضافة إلى 4 مواقع للمواقيت والمسجد الحرام، والمواقع التاريخية في مكة والمدينة، كما شملت مواقع تقديم الخدمات الطبية في مكة والمدينة، والحرم النبوي والروضة الشريفة وزيارة قبر الرسول ﷺ وصاحبيه.

كما يعمل المركز على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق أهدافها الإستراتيجية وحالة مؤشرات أدائها، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.

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