أرامكو تستثمر في شركة Wasabi الأمريكية للتخزين السحابي 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع Financial Post إن شركة أرامكو السعودية، استثمرت في شركة Wasabi Technologies الأمريكية للتخزين السحابي، وهي شركة ناشئة مقرّها في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة.

وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد فريند، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن أحد صناديق شركة أرامكو الاستثمارية، بروسبيرتي7 فينتشرز، ساهم في استثمار إضافي بالشركة بقيمة 25 مليون دولار، وذلك جنبًا إلى جنب مع الذراع الاستثمارية لشركة ويسترن ديجيتال كورب المتخصصة في صناعة الأقراص الصلبة.

منافسة شركة أمازون

وفي حين لم يكشف الرئيس التنفيذي للشركة عن المبلغ المحدد الذي استثمرته أرامكو في شركته، إلا أنه أوضح أن وسابي تنافس على منتج التخزين S3 الخاص بشركة أمازون ويب سيرفيسز؛ وذلك من خلال السعي لأن يكون منتجها أرخص وأسرع.

وكانت قد جمعت الشركة الأمريكية الناشئة 112 مليون دولار الشهر الماضي، وجرى تقييم الشركة في تلك الجولة بـ700 مليون دولار.

بروسبيرتي 7

ويُذكر أن بروسبيرتي 7 هو صندوق رأس مال جريء متنوع الاستثمارات بقيمة مليار دولار، وهو جزء من أرامكو فينتشرز، وقد جرى تسميته على اسم بئر النفط السابع في السعودية، بئر الخير.

شارك الخبر







شارك الخبر