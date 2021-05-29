أرامكو تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التدرج المهني

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التسجيل في برنامج “التدرج” المهني، لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يوفر للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية والذي يشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، بالإضافة إلى دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

مميزات البرنامج

وعن مميزات البرنامج أثناء الدراسة أوضحت الشركة أن المشاركين سيقاضون راتبا شهريا، وتوفير السكن، والمواصلات المجانية على حافلات أرامكو، والرعاية الطبية المجانية، واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة، واستخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة، وإجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب.

كما أنه يجب على المشارك أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور، مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 31 مايو، حتى الساعة الـ3 من مساء يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2021م.

متطلبات البرنامج

وأشارت إلى أنه من متطلبات البرنامج أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى، وأن تكون درجة اختبار القدرات 72 فأعلى، وألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية، وأن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1439/1438), ( 1440/1439), (1441/1440) و ( 1442/1441).

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط التسجيل في البرنامج من خلال بوابة الشركة (اضغط هنا).

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