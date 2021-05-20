أرباح المستشفى السعودي الألماني تتراجع 43%

المواطن - الرياض

بينت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية “المستشفى السعودي الألماني”، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها بنسبة 42.9% في الربع الأول من 2021، لتسجل نحو 12.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 21.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح “المستشفى السعودي الألماني”، بنسبة 57.6% في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بصافي ربح 28.5 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020.

انخفاض صافي الربح:

وقالت الشركة في بيان على موقع تداول إن انخفاض صافي الربح للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 يعود إلى عاملين هما انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين، وارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت إيرادات المستشفى السعودي الألماني بنسبة 4.1% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 418.37 مليون ريال، مقارنة بنحو 436.3 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

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