أرباح تكافل الراجحي 68 مليون ريال في الربع الأول

المواطن - الرياض

ارتفعت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني – تكافل الراجحي – إلى 68 مليون ريال قبل الزكاة والضريبة في الربع الأول من عام 2021، مقابل أرباح بلغت 36 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 88 %.

وكانت أرباح تكافل الراجحي في الربع الرابع من العام الماضي وصلت إلى 54,762 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 25.097 %.

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الأول من 2021 حوالي 96,083 مليون ريال مقارنة مع 49,365 مليون ريال عن الربع السابق بزيادة 94.637 %.

سبب ارتفاع أرباح تكافل الراجحي

وبحسب بيان الشركة فقد ارتفع صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ قدره 32,181 ريالاً سعودياً (88.59%) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك أساسًا إلى التحسن في صافي تكلفة المطالبات المتحملة بمبلغ قدره 46,323 ريالاً سعودياً (10.68%) والذي قابله جزئيًا انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ قدره 27,966 ريالاً سعودياً (4.74%).

علاوة على ذلك، المصاريف العمومية و الإدارية ، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها انخفضت بمبلغ قدره 15,486 ريالاً سعودياً (19.08%) و13,530 ريالاً سعودياً (77.96%) على التوالي.

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