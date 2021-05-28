أرفى تحتفي بيوم التصلب العالمي وتكرم المشاركين في برنامج كن قويًّا لأجلك

المواطن - الدمام

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تقيم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، الأحد المقبل 30 مايو، بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد في غرفة الشرقية، برنامج ” كن قويًّا لأجلك”، بحضور عدد من المصابين والمسؤولين والمهتمين بهذا الجانب، فيما يكرم المشاركون والداعمون لبرنامج “كن قويًّا لأجلك” التي أطلقتها الجمعية مطلع شهر مايو 2021م، بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والمحال بالمنطقة الشرقية، احتفاء باليوم العالمي للتصلب المتعدد، وتنفيذ البرامج التوعوية والتعريف بالمرض، وتقديم ريع اليوم لصالح الجمعية والمستفيدين منها.

رعاية أمير الشرقية:

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني، أن رعاية أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز غير مستغربة منه فهو الداعم الأول للعمل الخيري في المنطقة، ولكل ما يخدم المواطن والمقيم وتوفير كل من شأنه تحقيق الراحة، وجودة الحياة لأبناء وبنات المنطقة، ودعم سموه المستمر للقطاع الصحي الحكومي والخيري، وكذلك التوجيهات الدائمة والمستمرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.

وقدمت الزهراني شكرها إلى أمير الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على ما يولونه من اهتمام وحرص متواصل على تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة لمصابي التصلب المتعدد، ومتابعتهم الدائمة للوصول بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الصحية والخيرية إلى أعلى مستوياتها، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي سخرت كل الإمكانات وشيدت صروحًا ومنشآت صحية متكاملة وشاملة تعمل بكوادر صحية مؤهلة في مختلف التخصصات العلاجية التي تعكس ريادة المملكة للقطاع الصحي محليًّا وعالميًّا.

كن قويًّا لأجلك:

وأشارت إلى أن الجمعية منذ مطلع شهر مايو لعام 2021م قامت بتنفيذ حملة “كن قويًّا لأجلك”، والتي جاءت ضمن برامج ومبادرات الجمعية للوقوف إلى جانب مصابي التصلب المتعدد ومشاركتهم في اليوم العالمي للتصلب.

وذكرت الزهراني أن حملة “كن قويًّا لأجلك”، حظيت بمشاركة عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات في المنطقة، احتفاء بالبوم العالمي للتصلب المتعدد والمشاركة في تقديم التوعية بالمرض، كما قدم المشاركون ريع اليوم العالمي للتصلب المتعدد لصالح الجمعية والمستفيدين منها.

برامج مصاحبة:

وأضافت أنه تم تقديم العديد من البرامج المصاحبة للحملة التي استمرت طيلة شهر مايو 2021م، التي ركزت على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة للزوار والمصابين.

وبينت أن الاحتفاء باليوم العالمي للتصلب المتعدد انطلق هذا العام بفكرة جديدة تتضمن “طلعتنا غير وكلها خير وسعادة” والتي تقوم على زيارة المقاهي والمطاعم والأسواق التجارية والأماكن المشاركة في دعم الحملة لدعم مرضى التصلب المتعدد، وتقديم التوعية، والأجواء السعيدة في يوم التصلب المتعدد العالمي.

وأكدت أن هذا اليوم يجمع كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم لتتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلّب المتعدد طوال شهر مايو من العام الحالي.

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