أرقام الشباب والهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الشباب والهلال اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية بينهما على الصدارة.

مباراة الشباب والهلال

ومن المقرر أن يلعب الشباب والهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريقان بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الشباب والهلال اليوم، حيث نجح الليوث في تسجيل 51 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًا هذا الموسم، وقام بـ167 تسديدة.

وبلغت دقة تسديدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 53.2%، واستقبل 32 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، وقام بـ10194 تمريرة ناجحة، ووصلت دقتها إلى 85.5%.

على الجانب الآخر، سجل الهلال 45 هدفًا، وقام بـ147 تسديدة بدقة وصلت إلى 51%، واهتزت شباكه 22 مرة، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه 10 مرات، ولديه 12987 تمريرة ناجحة، بدقة بلغت 88.1%، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

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