أرقام المعيوف والعويس في الكلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

يُقدم عبدالله المعيوف ومحمد العويس مستوى مميزًا مع الهلال والأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سمان للمحترفين، قبل الكلاسيكو المقبل.

أبرز أرقام المعيوف والعويس

وشارك المعيوف في 14 كلاسيكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واهتزت شباكه 13 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

على الجانب الآخر، لعب العويس 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال، واستقبل 13 هدفًا، وتمكن من الحفاظ شباكه 3 مواجهات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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