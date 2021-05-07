أرقام حمدالله وتفاريس بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد ثنائي النصر والفيصلي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليو تفاريس من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعول الجماهير عليهما كثيرًا خلال مباراة اليوم.

أبرز إحصائيات حمدالله وتفاريس

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أبعدته الإصابة عن مباريات عديدة خلال منافسات الموسم الحالي.

وساهم المهاجم المغربي في تسجيل 8 أهداف حتى الآن، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، وبلغت دقة تسديداته 42.9%، فيما وصلت دقة التمريرات إلى 84%، وقام بـ9 مراوغات ناجحة.

على الجانب الآخر، لعب تفاريس 26 مباراة مع الفيصلي، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 14 هدفًا وصنع 4 آخرين، ووصلت دقة تسديداته إلى 58.8%، وبلغت دقة التمريرات 73.5%، ولديه 9 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

مباراة النصر والفيصلي اليوم

ومن المقرر أن يلعب النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 9:40 مساء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مواجهة.

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