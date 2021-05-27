أريانا جراندي تتزوج وكيل عقارات شهيراً وتجاور الأمير هاري

المواطن - متابعة

كشفت مغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي عن صور حفل زفافها على دالتون جوميز، أحد أشهر وكلاء العقارات، الذي أقيم في منزلها بحضور عدد قليل من الضيوف.

خطوبة وسط الحجر:

وجاء عقد القران بعد حوالي 5 أشهر من إعلانها خطبتهما أثناء تواجدهما في الحجر الصحي وسط انتشار جائحة كورونا.

في ديسمبر الماضي أعلنت خطبتها من دالتون جوميز الذي يصغرها 3 سنوات، بحسب موقع “BBC” تزوجت أريانا من دالتون جوميز في حفل زفاف بسيط وصغير في منزلها، حضره أقل من 20 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وأفادت التقارير الإعلامية إقامة حفل الزفاف في منزلها بكاليفورنيا.

الأمير هاري:

ويقع منزل المغنية في أحد الأحياء الفاخرة ومن أبرز جيرانهما دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

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