أزارو يتقدم والشباب يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الاتفاق ضد الشباب بشكل سريع، لتصبح النتيجة 3/3 بعد مرور 75 دقيقة، وسط رغبة قوية من الفريقين لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط.

د68’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Ettifaq⁩ يسجل الهدف الثالث عن طريق وليد أزارو #الاتفاق_الشباب pic.twitter.com/tTpqw9osyG — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 14, 2021

الاتفاق يتقدم والشباب يتعادل

ونجح المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 68، بعد تلقيه كرة عرضية من محمد الكويكبي.

ولم يستمر التقدم الاتفاقي كثيرًا، حيث تمكن البرتغالي فابيو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 75 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من أوديون إيغالو.

د75’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق فابيو مارتينز #الاتفاق_الشباب pic.twitter.com/i8fLlkzFlD — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 14, 2021

وكان الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل فارس الدهناء في الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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