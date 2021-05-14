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أزارو يتقدم والشباب يتعادل سريعًا
خلال أحداث الشوط الثاني

أزارو يتقدم والشباب يتعادل سريعًا

2021/05/14
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أزارو يتقدم والشباب يتعادل سريعًا أزارو - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الاتفاق ضد الشباب بشكل سريع، لتصبح النتيجة 3/3 بعد مرور 75 دقيقة، وسط رغبة قوية من الفريقين لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط.

الاتفاق يتقدم والشباب يتعادل

ونجح المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 68، بعد تلقيه كرة عرضية من محمد الكويكبي.

ولم يستمر التقدم الاتفاقي كثيرًا، حيث تمكن البرتغالي فابيو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 75 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من أوديون إيغالو.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل فارس الدهناء في الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.


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