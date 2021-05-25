أزارو يعزز تقدم الاتفاق بهدف ثالث

المواطن - مروة نبيل

تمكن المهاجم المغربي وليد أزارو من تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بهدف ثالث ضد الرائد، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

أزارو يهز الشباك:

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من الاتفاق، ونجح أزارو في هز الشباك برأسية مميزة عند الدقيقة 50 بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر لعبها نعيم السليتي.

ويلعب الاتفاق ضد الرائد الآن على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فارس الدهناء في التقدم بثنائية في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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