أزمات تحاصر المخرج المصري محمد سامي آخرها نجلاء بدر

المواطن - متابعة

“يا فرحة ما تمت” مثل مصري أصبح هو لسان حال كثير من جمهور ومتابعي المخرج المصري محمد سامي، تعقيبًا منهم على أزمته الشهيرة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإعلانها التوقف معه بسبب مسلسل نسل الأغراب، بعد شهور قليلة من نجاح مسلسله ” لؤلؤ” مرورًا بأزمته الأخيرة مع الفنانة نجلاء بدر.

الأزمة لم تنتهِ عند شركة المتحدة فحسب، وإنما صاحبتها كثير من الخلافات الفنية وأزمات تبعت المخرج محمد سامي داخل الوسط الفني لم يعلن عنها من قبل.

بين النفي والإثبات ترصد السطور التالية خلافات المخرج محمد سامي مع الفنانين المصريين والتي صرح بها أبناء المهنة لأول مرة.

الفنانة نجلاء بدر واتهامات التحرش:

ردّت الفنانة المصرية نجلاء بدر على الأخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لسان إحدى الفتيات، وادّعت فيها تعرّض نجلاء للتحرش من المخرج محمد سامي خلال تصوير مسلسل “حكاية حياة” والذي عُرض في عام 2013.

ونفت نجلاء بدر في تصريحات إعلامية ما تردّد، مؤكدة أنها أخبار كاذبة، ومنافية للحقيقة، مشيرة إلى أنها لم تتعرّض لأي محاولة تحرش، معتبرة تلك التصريحات مؤامرة لتشويه سمعتها.

الفنانة شيرين وأزمتها مع زوجة محمد سامي:

صرحت الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي مؤخرًا بأنه تم استبعادها من مسلسل طريقي بسبب شيرين عبد الوهاب لخلافها السابق مع المخرج محمد سامي.

الفنانة أنغام خلاف على تتر:

حدث الخلاف بين أنغام والمخرج محمد سامي خلال مسلسل “نسل الأغراب”، حيث اختارها سامي لغناء التتر لكنها اختلفت معه فقام باستبدالها بالفنان تامر حسني لتقوم أنغام بعمل عدم متابعة له على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

الفنانة ياسمين صبري وخلاف الأسطورة:

وقع الخلاف بينها وبين الفنان محمد سامي بسبب مسلسل “الأسطورة”، حيث حذف محمد سامي مشاهدها لصالح زوجته الفنانة مي عمر فاعترضت ياسمين ليتهمها سامي “بالنفسنة”.

الفنان ماجد المصري خلاف سببه الغيرة:

صرح الفنان ماجد المصري بأنه غير راضٍ عن مسلسل ” كلام على ورق” تمامًا، ليرد عليه المخرج محمد سامي بأنه يغير من الفنان أحمد زاهر بسبب حصوله على جائزة أفضل ممثل.

غادة عبد الرازق واتهامات بالبلطجة:

اتهمت الفنانة غادة عادل المخرج محمد سامي بالإساءة لفريق عمل مسلسل “حكاية حياة” الذي كانت ضمنه صفوفه وعصبيته المبالغ فيها، ليتهمها سامي بأنها أرسلت له بلطجية للاعتداء عليه وهو الأمر الذي نفته غادة على الفور.

الفنانة نسرين أمين ونفسنة ستات:

بدأ الخلاف بين الفنانة نسرين أمين والمخرج محمد سامي بسبب زوجته الفنانة مي عمر، حيث قال عنها سامي إنها تغار منها بسبب كونها ممثلة درجة خامسة فسحب منها العديد من المشاهد لصالح زوجته، لترد عليه نسرين بأنها معروفة عن زوجته وأكثر نجومية.

ومؤخرًا نجحت الفنانة المصرية نجلاء بدر في نيل إشادة واسعة في أدوارها بمسلسلات رمضان، وتحديدًا في مسلسلي “الفتوة” و”البرنس”.

وحصدت نجلاء بدر إشادة كبيرة من متابعي هذه الأعمال الدرامية وعبروا عن إعجابهم الشديد بنجاحها في تقمص الشخصيات.

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