أزمة بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

المواطن - محمد سمعه

نشبت أزمة لدى منسوبي وعشاق نادي الزمالك المصري، وذلك رغم فوز الفريق الأبيض في مباراة الزمالك والإسماعيلي أمس الخميس في دور ثمن النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2020/ 2021.

وكان الحكم المصري أمين عمر أدار المباراة بين الفريقين، وقام بطرد كل من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ومدربه، الفرنسي باتريس كارتيرون.

أمين عمر يطرد مدرب ولاعب الزمالك في لقاء الإسماعيلي:

وقال المدرب الفرنسي كارتيرون بعد نهاية المباراة بأنه غاضب من قرار الحكم أمين عمر بطرده من مباراة الإسماعيلي، مضيفًا أن أداء الحكم لم يعجبه، ويشعر بأنه مشجع لـ الأهلي الغريم الأزلي لنادي الزمالك في الكرة المصرية.

وبعد طرد أشرف بن شرقي وأمين عمر بلقاء الزمالك والإسماعيلي، توقف اللقاء لمدة وصلت إلى 4 دقائق بسبب اعتراض الجهاز الفني لـ الزمالك على قرارات الحكم أمين عمر.

يذكر أن أشرف بن شرقي، كان طُرد من مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بعد ضربه بيده لأحد لاعبي الإسماعيلي في المباراة.

ابن شرقي سجل هدف مباراة الزمالك والإسماعيلي الوحيد:

جدير بالذكر أنه قبل طرد أشرف بن شرقي، كان اللاعب المغربي سجل هدف فوز الزمالك في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

يذكر أن الزمالك سيواجه فريق مصر المقاصة في دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر في الرابع من يونيو المقبل.

موعد المباراة المقبلة لـ الزمالك دوريًّا:

ويستعد الفريق الأبيض، بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي لمواجهة نادي الجونة بعد غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

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