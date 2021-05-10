أسباب ألم قصبة الساق وطريقة العلاج

المواطن - الرياض

أوضح أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات ثامر الشهراني أن ألم قصبة الساق الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية، هو عبار عن ألم في الجزء الأمامي من الساق؛ حيث ينتج عن التهاب العضلات والأوتار والأنسجة العظمية حول قصبة الساق، وتعد مشكلة شائعة للرياضيين، ولاعبي الجمباز والعسكريين.

وقال الشهراني عبر حسابه على “تويتر” إن هذا الألم ناتج عن زيادة في الإجهاد على عضلات الساق ويكون غالبًا بعد المشي أو الجهد الرياضي.

أسباب ألم قصبة الساق

وأضاف الشهراني أن هناك عدة أسباب للإصابة بالألم في الساق وهي كالتالي:

الإجهاد العالي نتيجة لكثرة التمرين بجهد قوي. ‏تغيير مفاجئ في نوع النشاط الرياضي. ‏ الجري بشكل خاطئ. ‏مشاكل باطن القدم (تسطح). ‏ الحذاء السيئ. أداء التمرين على سطح قاسٍ.

أعراض آلام الساق

‏انتفاخ في مقدمة القدم.

‏ ألم حاد ومزعج يؤدي للتوقف عن الرياضة.

زيادة الألم مع اللمس والضغط على المنطقة.

‏ متى تجب رؤية الطبيب؟

وأوضح الشهراني أنه يلزم الفحص والكشف أولًا لاستبعاد بعض الحالات التي قد تؤدي بنفس الأعراض وتكون أشد خطورة منها:

‏الكسر الإجهادي في عظم الساق.

التهاب في أوتار العضلات.

العلاج

وتابع الشهراني: لعلاج ألم مقدمة الساق اتبع الخطوات التالية:

‏ الراحة: (في هذه المرحلة حتى لا تخسر لياقتك ممكن أن تُمارس السباحة، الدراجة الثابتة).

الثلج: (٣-٤ مرات باليوم لمدة ١٠-١٥ دقيقة، الثلج لا يكون مباشرًا ملامسًا للجلد) لمدة ٢-٣ أيام حتى يختفي الألم.

‏الأدوية العلاجية.

‏ لبس الشراب الضاغط.

العلاج الطبيعي ويشمل: (الإبر الجافة، اللاصق الطبي، تمارين الإطالة والتقوية، العلاج اليدوي).

حذاء مناسب للقدم لو كنت تعاني من تسطح في القدم.

‏إعادة تأهيل طريقة الجري لتخفيف الإجهاد على الجسم.

‏نصائح للوقاية

لا تزد مسافة الجري والمشي بشكل مفاجئ، التدرج عامل مهم.

الاستشفاء بشكل مستمر (النوم/ التغذية/ تمارين الإطالات/ أجهزة الاستشفاء).

تقوية عضلات الساق والحوض.

إذا شعرت بألم توقف واستشر مختص طبي.

شارك الخبر







شارك الخبر