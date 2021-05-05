أسباب تُهدد انتقال أجويرو لبرشلونة

المواطن - مروة نبيل

يُفضل مدرب فريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان التعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي بدلًا من ضم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كومان يرغب في تدعيم هجوم برشلونة

ولم يظهر الدنماركي مارتن برايثوايت بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رغم حصوله على العديد من الفرص، ما دفع كومان للدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز المهاجم، والبحث عن تدعيم هذا المركز في الميركاتو.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن الهدف الأساسي لبرشلونة هو التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، وأجرى النادي بالفعل محادثات مع عائلته، إلا أن طلب ناديه 150 مليون يورو مقابل بيعه، يُصعب التعاقد معه.

وبدأت إدارة نادي برشلونة في البحث عن خيارات أخرى، خاصة أن هناك أكثر من مهاجم يُمكن ضمه بدون مقابل، ومنهم ديباي الذي طلب كومان بالتعاقد معه بأي شكل، بجانب سيرجيو أجويرو الذي يرتبط بعلاقة مميزة مع ميسي.

صعوبات انضمام أجويرو

ويعطي كومان الأولوية لديباي صاحب الـ27 عامًا على أجويرو، خاصة أنه سبق ودربه في منتخب هولندا، بالإضافة إلى عامل السن، والقدرة على توظيفه في مركز الجناح، وذلك وفقًا لـ”موندو ديبورتيفو”.

وأضافت: “سيكون برشلونة مطالبًا بتحسين عرضه لديباي، بعدما تم تعديل العرض الذي قُدم له، في أكتوبر الماضي، وتخفيض الراتب إلى النصف تقريبًا، خاصة أنه متحمس جدًا للانضمام للبلوجرانا، رغم عروض يوفنتوس وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، وبدأ في البحث عن منزل في كتالونيا”.

ويُعد أجويرو صاحب الـ32 عامًا البديل المناسب لديباي، لكنه سيكون مطالبًا بتخفيض راتبه الضخم، الذي يتقاضاه حاليًا مع مانشستر سيتي، والذي يصل إلى 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن عن رحيل مهاجمه الأرجنتيني أجويرو مع انتهاء عقده بنهاية منافسات الموسم الجاري، بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

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